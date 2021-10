Сразу несколько инсайдеров рассказали некоторые подробности о новых ноутбуках Apple, которые, вероятно, будут представлены 18 октября — на этот день компания запланировала мероприятие. Сообщается, что MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами получат mini-LED-матрицы с частотой обновления 120 Гц.

Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг с уверенностью заявил, что экраны для новых MacBook Pro будут поставлять те же фирмы, что производят их для iPad Pro: LG Display и Sharp. Он также указывает, что в ноутбуках будут использоваться матрицы на основе технологии mini-LED, как в 12,9-дюймовом iPad Pro (2021). Что немаловажно, эти панели будут поддерживать частоту обновления 120 Гц, чего никогда не было в лэптопах Apple. По его словам, это «подтверждено на 100%».

Panel suppliers are the same between the iPad Pro's and MacBook Pro's - LG Display and Sharp. Expecting similar technology - oxide backplanes, miniLED backlights and 120Hz refresh rates. MiniLEDs, 100% confirmed.

Пользователь Твиттера @dylandkt подтверждает, что ноутбуки будут использовать дисплеи mini-LED, а рамки вокруг них уменьшатся. Кроме того, проапгрейдят и камеру лэптопов: это будет улучшенный модуль формата 1080p. Линейка MacBook Pro, по его словам, в базовой версии будет поставляться с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. В прошлой версии 16 ГБ оперативки было потолком из-за ограничений чипа M1, однако в новых компьютерах, как предполагается, установят M1X, который поддерживает уже до 64 ГБ ОЗУ.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick