Apple выпустила iOS 15.0.2 в качестве последнего обновления для совместимых моделей iPhone и iPod touch - менее чем через пару недель после выхода iOS 15.0.1. Пользователи iPad также получили iPadOS 15.0.2 в качестве нового обновления после выхода iPadOS 15.0.1.

Обновление является минорным, однако включает в себя патчи безопасности, закрывающие некоторые уязвимости в защите iPhone и iPad. В частности, обновление устраняет брешь, получившую идентификатор CVE-2021-30883. Она затрагивает расширение ядра IOMobileFramebuffer, помогающее разработчикам контролировать способ обработки дисплея памятью. В сообщении говорится о том, что инженерам Apple известны случаи применения данной ошибки ПО в реальной жизни.

Ещё одна «заплатка» в составе свежей прошивки улучшает алгоритм обработки памяти мобильных устройств. В числе других особенностей апдейта — решение проблемы с удалением сообщений из фотогалереи после очистки чатов iMessage, исправление механизма поиска трекера AirTag и чехла-кошелька MagSafe через «Локатор», повышение стабильности работы гаджетов при подключении к CarPlay, а также устранение зависаний устройства при восстановлении через ПК.

В iOS 15.1, релиз которой состоится в ближайшие месяцы, появится поддержка ProRes-видео на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, удобный переключатель для макросъёмки, наконец-то заработает SharePlay для просмотра сериалов и прослушивания музыки одновременно с вашими друзьями.