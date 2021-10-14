Apple может добавить в новые AirPods функции, способные улучшать слух, измерять температуру тела и контролировать осанку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, новое поколение устройства получит датчики для измерения температуры тела человека, а также датчики движения, оповещающие пользователя о неправильной осанке. Ожидается, что может появиться новая версия AirPods, которая будет выступать в роли не только наушников, но и слухового аппарата для людей с легкой или средней степенью нарушения слуха.

Сейчас в AirPods уже есть функции шумоподавления и «Live-прослушивания», которая позволяет использовать iPhone, iPad или iPod touch в качестве микрофона и слышать собеседника вдалеке или в шумной обстановке. А обновление прошивки AirPods Pro в этом месяце позволит пользователям получить доступ к новой функции «Усиления разговора», которая изолирует голос говорящего перед вами человека.

Сейчас законодательство США запрещает продавать слуховые аппараты без должной лицензии, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может одобрить новые правила продажи таких гаджетов в 2022 году. Такие приборы можно будет продавать людям со средней и легкой потерей слуха.

Выход Apple на рынок слуховых аппаратов изменит правила игры, заявил аудиолог из Университета Джонса Хопкинса Николас Рид. Он отметил, что AirPods стоят дешевле традиционных слуховых аппаратов. К тому же модные наушники помогут пожилым людям преодолеть стеснение, вызванное необходимостью носить слуховые аппараты, отметил эксперт. В то же время WSJ отмечает, что AirPods могут не подойти людям с потерей слуха, потому что их батареи не рассчитаны на целый день использования.