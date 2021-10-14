По данным исследовательской компании Counterpoint, на долю Apple пришлось 75% операционной прибыли, заработанной на рынке смартфонов во втором квартале текущего года. При том, что Apple обеспечивает всего 13% от мирового объёма поставок смартфонов, на её долю приходится 40% выручки этого рынка.

«Хотя эти показатели демонстрируют мощь бренда Apple, они всё ещё ниже, чем пиковое значение четвёртого квартала 2020 года, когда её доля выручки достигла ошеломляющих 50% по сравнению с 28% в третьем квартале 2020-го, а её доля прибыли достигла беспрецедентных 86% по сравнению с 51% в предыдущем квартале», — говорится в отчёте Counterpoint.

Хотя Samsung является крупнейшим в мире поставщиком смартфонов с точки зрения ежегодных поставок, он отстает от Apple по выручке и доле в прибыли. В этом плане между Apple и Samsung большой разрыв - доля южнокорейской компании по операционной прибыли ниже показателя 20%. А остальных игроков вроде Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei — и того меньше.

Аналитики утверждают, что потребители как никогда заинтересованы в экосистеме Apple, поэтому компания выигрывает у остальных производителей. Удобство, с которым можно переключаться между Mac, iPad и iPhone, побуждает пользователей оставаться в экосистеме, приобретая другие устройства Apple. Это стало возможным благодаря продуманному контролю компании над аппаратным и программным обеспечением, что позволяет бесшовно переключаться между несколькими устройствами, выполняя одну и ту же работу.