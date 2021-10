Apple может разрабатывать игровую портативную консоль, напоминающую Nintendo Switch. Об этом сообщает китайский ресурс Gizchina со ссылкой на источники. Ранее в мае 2021 года MacRumors также сообщал о возможной портативной консоли Apple.

Согласно имеющимся данным, Apple готовит некую гибридную приставку, которая попытается потеснить не только Nintendo с ее Switch, но и Sony с ее настольной консолью PlayStation 5. Над чем конкретно работает Apple, достоверно пока неизвестно, но эксперты Gizchina предполагают, что это будет именно портативное решение, по своей производительности не уступающее PS5.

Устройство будет создано на базе телевизионной приставки Apple TV. Возможно оно будет похоже на будущий компьютер Mac mini на M1X, выход которого ожидается в ближайшее время. Получит ли девайс собственный экран или будет работать только с телевизорами, не сообщается. Однако инсайдеры выяснили, что инженеры компании работают над собственным геймпадом, который по конструкции будет похож на Joy-Con от Nintendo Switch.

Кроме того в отчете говорится, что Apple занялась созданием нескольких эксклюзивных игр. У компании есть аналоги культовых игр Nintendo, среди которых The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey, и они находятся на финальных стадиях разработки. С началом работы сервиса Arcade, компания уделяет большое внимание игровой индустрии и имеет под своим крылом несколько крупных студий.