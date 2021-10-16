Пользователь Reddit Скотти из Чикаго поделился историей об удачном использовании метки Apple AirTag и как с её помощью удалось найти угнанный автомобиль.

Он называет эту историю одной из самых нелепых в его жизни. Полиция не могла найти авто, зато потом он вспомнил, что спрятал в автомобиле метку AirTag. После этого Скотти отметил трекер как украденный через приложение «Локатор». Менее чем через 10 минут он получил уведомление, что метка обнаружена в одном из пригородов Чикаго на стоянке магазина.

Отправившись туда, он нашёл метку, но не свой автомобиль — видимо, угонщик выбросил её. Возвращаясь домой, Скотти увидел, как его угнанная машина проезжает мимо него. Он отправился за злоумышленником, выследил его, после чего позвонил в полицию, которая арестовала угонщика.

AirTag подключены к «Сети Локатора» — масштабной сети устройств Apple. Если хозяин метки объявит её украденной, при приближении к любому iPhone, iPad и Mac будет записано её местоположение.