PlayStation 5 получила поддержку музыкального сервиса Spotify с момента своего выхода в ноябре прошлого года. Вскоре консоль может получить поддержку еще одного сервиса — Apple Music.

На это указывает опубликованный одним из пользователей Reddit снимок. На нём изображён интерфейс меню PS5, предлагающий выбор между Spotify и Apple Music. Согласно имеющимся данным, это меню пользователь увидел после создания новой учётной записи и попытке объединить её с сервисом Spotify.

Однако в настоящее время приложение остаётся недоступным, поскольку при попытке его установить появляется сообщение о том, что оно доступно только на PlayStation 4. Отмечается, что меню с выбором Spotify и Apple Music появляется только при создании американского аккаунта.

Вполне возможно, Sony проводит внутреннее тестирование приложения, а анонс состоится уже в ближайшем будущем. Ранее Apple и Sony работали вместе над акцией Apple TV+ для владельцев PS5. В 2020 году Apple представила Apple Music на смарт-телевизорах Samsung.