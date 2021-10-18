Apple может радикально изменить внешность своих ноутбуков MacBook, превратив их в своего рода iPhone с аппаратной клавиатурой. Как пишет профильный ресурс MacRumors, мобильные ПК Apple могут получить дисплей с фирменным вырезом под Face ID.

По данным инсайдеров, у новых MacBook Pro будут более тонкие рамки вокруг дисплея, из-за чего фронтальная камера и другие датчики окажутся вынесенными в небольшой вырез, как это сделано в iPhone. При этом не уточняется, будет ли в ноутбуках система распознавания лиц Face ID, как в мобильных гаджетах компании.

В файлах бета-версии macOS также встречается упоминание разрешения дисплеев: 3456×2234 и 3024×1964 точек. Если вычесть 74 пикселя из обоих значений высоты, получится соотношение сторон 16:10. Теоретически, Apple могла использовать такой же подход, как и в iOS, зарегистрировав по 74 пикселя слева и справа от выреза для «специальной области». В таком случае остальная часть дисплея может использоваться в качестве стандартной панели с соотношением 16:10, что позволит визуально скрывать вырез.

Этот слух также был подкреплён фото из китайской соцсети Weibo, на котором якобы изображён новый MacBook Pro с выемкой в дисплее.

Предполагается, что новые ноутбуки MacBook Pro будут основаны на процессоре M1X. Это более мощный вариант нынешнего Apple M1, получивший 10 вычислительных ядер: 8 больших и 2 малых. Количество ядер GPU может увеличиться в 2 или даже в 4 раза. Процессор изготавливается компанией TSM на базе технологии 5NP. Вместе с тем, ноутбуки могут получить более крупный и тяжёлый корпус, в котором разместится система охлаждения с двумя большими вентиляторами.