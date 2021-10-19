Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер дал интервью в рамках шоу Axios на HBO, на котором высказался относительно процессоров Apple.

По словам Гелсинджера, инженеры Apple проделали хорошую работу. Им удалось создать высокопроизводительный ARM-чип, который по ряду параметров обходит решения Intel. Однако это не означает, что чипмейкер не сможет вернуть себе лидерство. Инженеры Intel активно работают над тем, чтобы создать новый продукт, который сможет потеснить Apple. К тому же стоит учитывать, что экосистема Intel более яркая и открытая, и для многих такая особенность важна.

«Apple решила, что они могут сами сделать лучший чип, чем мы. И они проделали довольно хорошую работу. Теперь нам нужно создать чип лучше, чем у них. Я надеюсь со временем вернуть эту часть их бизнеса, а также многие другие. А пока я должен убедиться, что наши продукты лучше их, что моя экосистема более открытая и яркая, чем у них, и что мы создаем более веские причины для разработчиков и пользователей использовать продукты на базе Intel. Я буду упорно бороться, чтобы выиграть бизнес Тима в этой области», — заявил Гелсинджер.

При этом глава Intel отметил, что возврат Apple может занять годы. Также Гелсингер считает, что Apple может использовать производственные мощности Intel для выпуска своих однокристальных систем.