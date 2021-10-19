В ходе второй осенней презентации Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods, новые MacBook Pro, а также два новых процессора собственного производства – M1 Pro и M1 Max.

В AirPods 3 дебютировала технология Adaptive EQ. По заявлению компании, с «адаптивным эквалайзером» наушники обеспечивают именно такое звучание композиций, каким оно и должно быть.

Что касается внешнего вида, между AirPods 3 и AirPods Pro есть одно заметное отличие. AirPods третьего поколения лишены вакуумных насадок для плотной фиксации в ушном канале. Что касается функциональности, новинка ожидаемо лишена поддержки активного шумоподавления, которое по-прежнему остаётся прерогативой более дорогих AirPods Pro. Apple акцентировала внимание на новых динамических драйверах, используемых в наушниках, поддержке пространственного звука и адаптивной настройке звучания в реальном времени. В Apple Music поддерживается Dolby Atmos.

Есть защита от воды и пота IPX4 и кейс с поддержкой MagSafe. Автономность увеличена на 20% относительно AirPods 2. На одном заряде новинка проработает 6 часов и до 30 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 5 минут даст час прослушивания.

В России новинка будет стоить 16.490 руб., наушники можно заказать начиная с 18 октября. В продаже они появятся с 26 октября.

В рамках кампании по переходу на процессоры собственного производства, Apple представила два новых чипа — M1 Pro и M1 Max. Они работают ещё быстрее и лучше подходят для профессиональных задач — в них компания исправила недочёты первого поколения процессоров.

Чипсет M1 Pro сделан на основе 5-нм техпроцесса, имеет 33,7 млрд транзисторов. Это 10-ядерный процессор, который включает в себя 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных ядра, а также 16 графических ядер.

Apple заявляет, что у чипа M1 Pro вдвое увеличена шина памяти, а сама память работает с более высокой частотой, благодаря чему пропускная способность встроенной ОЗУ увеличилась до 200 Гбайт/с, что в три раза больше, чем у прошлогоднего чипа M1. Ноутбуки MacBook Pro на основе чипа M1 Pro смогут предложить до 32 Гбайт оперативной памяти.

M1 Pro в три раза мощнее M1 в плане производительности процессора и в 2 раза мощнее по части графики. Не забыли и про ProRes — добавили специальное ускорение для работы с этим форматом вплоть до 8К.

M1 Max — ещё более производительный чип. Он содержит 57 миллиардов транзисторов, поддерживает в два раза больше памяти и крупнее, чем M1 Pro. Пропускная способность 400 гигабит в секунду и поддержка до 64 Гб объединённой памяти. Чип содержит 10 вычислительных ядер центрального процессора и 32 ядра для обработки видеосигнала. В сравнении с процессорами Intel, устанавливаемые в ноутбуках, он потребляет на 70% меньше энергии при схожей производительности. То же самое касается работы видеоядер — они создают гораздо меньшую нагрузку на питание и аккумулятор, чем дискретные видеокарты других производителей при схожей производительности. M1 Max выполняет кодирование видео в два раза быстрее, чем M1 Pro, и использует два ускорителя ProRes.

Новое поколение MacBook Pro получит дисплеи 14 и 16 дюймов. Компактная 14-дюймовая модель заменяет 13-дюймовую, но впервые не уступает по функциональности и мощности MacBook Pro 16".

Теперь у компьютеров появилась "челка". При этом рамки, по сравнению с прошлыми моделями, уменьшены на 24 процента, а верхняя на 60 процентов. Частота обновления экрана у обеих моделей — 120 Гц.

Подсветка тоже существенно выросла. Типичное значение яркости составляет до 1000 кд/м², тогда как на пике может подниматься до немалых 1600. Просмотр HDR-контента обещает быть очень впечатляющим. А использование mini-LED помогло увеличить контрастность до 1 000 000:1.

Ноутбуки получили дополнительные порты в дополнение к стандартным Thunderbolt: появились порты HDMI, для чтения SD-карт, а также разъем для магнитной зарядки MagSafe 3. Неизменным остался порт для наушников. Новые ноутбуки лишились сенсорной панели Touch Bar, которая в предыдущей модели позволяла регулировать звук и другие настройки, вместо нее вернулись «привычные» функциональные клавиши.

Вырез в экран не принес пользователям Mac FaceID, но характеристики веб-камеры все же улучшили. Теперь это сенсор с апертурой ƒ/2,0 и четырехэлементной оптикой. Разрешение картинки равняется 1080р. При этом картинка будет обрабатываться и «улучшаться» через Neural Engine, что также позволит использовать Smart HDR. Встроенные микрофоны тоже доработаны. Теперь у них на 60% ниже порог шума, что должно положительно сказаться на чистоте записываемого звука.

Оба ноутбука будут доступны как с процессором M1 Pro, так и M1 Max. Их можно будет укомплектовать SSD ёмкостью до 8 ТБ, скорость чтения данных у которых достигает 7,4 ГБ/с — это более чем в 2 раза выше, если сравнивать с моделями предыдущего поколения. Корпусы MacBook Pro не поменяли материалы и цвета - это также варианты Silver и Space Gray.

Разные версии MacBook Pro 2021 комплектуются разными адаптерами питания. Так, 14-дюймовая модель с 8-ядерным чипом M1 Pro поставляется с зарядным устройством мощностью 67 Вт, ноутбук с 10-ядерным процессором M1 Pro и M1 Max комплектуется адаптером на 96 Вт. Заряжать новые MacBook Pro можно не только с помощью магнитного разъема, для этого также подходят порты USB-C с поддержкой Thunderbolt, которых в ноутбуках целых три.

Цена на MacBook Pro 14 дюймов на базе M1 Pro будет начинаться от 189.990 рублей за модель с 512 ГБ памяти, цена на аналогичный MacBook Pro размером 16 дюймов— от 234.990 рублей. MacBook Pro 16 дюймов на базе M1 Max будет стоить от 334.990 рублей за модель на 1 ТБ с 32 ГБ объединенной памяти.

Еще один значимый анонс сегодняшней презентации Apple — Apple Music Voice. Это новая «голосовая» подписка Apple Music, завязанная на фирменном голосовом ассистенте Siri. «Голосовой» тариф стоит вдвое дешевле обычной индивидуальной подписки на Apple Music — 4,99 доллара вместо 9,99 доллара в месяц. На данный момент новый тариф будет доступен не для всех регионов, например в России он пока не будет предоставляться.

В рамках обновления Apple Music в сервис добавят сотни новых плейлистов для разных занятий и для разного настроения, собранных профессиональными редакторами Apple Music и полностью оптимизированных под исключительно голосовое управление. Они будут доступны всем подписчикам Apple Music независимо от выбранного плана подписки. Подписчики Apple Music Voice также получат доступ ко всем плейлистам Apple Music, включая самые популярные: New Music Daily, Rap Life, Today’s Hits, Today’s Country, A‑List Pop, R&B Now и другие.

Наконец, Apple представила колонку HomePod mini в новых цветах — желтом, оранжевом и синем. При этом характеристики этих устройств не изменились. Новые расцветки поступят в продажу в ноябре, цена прежняя — 99 долларов. Впрочем, в России HomePod mini по-прежнему недоступен.

А ещё стала известна дата выхода macOS Monterey — 25 октября. Новая ОС предлагает такие новшества, как трансляция контента на Mac через AirPlay, переработанный браузер Safari с возможностью объединения вкладок в группы и их синхронизации в iCloud между Mac, iPhone и iPad, пространственный звук в FaceTime, функция SharePlay для совместного просмотра контента.