Появились первые результаты тестирования MacBook Pro, который создан на базе однокристальной системы Apple M1 Max. Устройство появилось в базе данных популярного тестового приложения Geekbench.

Согласно результатам тестирования, чип Apple M1 Max с 10-ядерным процессором и 32-ядерным графическим процессором набрал 1749 баллов в одноядерном тесте и 11.542 балла в многоядерном. Таким образом многоядерная производительность M1 Max почти в два раза выше, чем у 13-дюймового MacBook Pro с процессором M1 (1705 и 7382 баллов соответственно).

На данный момент получается, что M1 Max превосходит все Mac, за исключением моделей Mac Pro и iMac, оснащенных 16- и 24-ядерными Intel Xeon. При этом его производительность сопоставима с Mac Pro конца 2019 года, который оснащён 12-ядерным Intel Xeon W-3235.

Протестированная машина работает на внутренней версии macOS 12.4. Geekbench указывает неправдоподобную частоту процессора (24 МГц), но разработчик бенчмарка Джон Пул склоняется к тому, что это ошибка теста, а не реальные данные. Судя по сопоставимым результатам M1 и M1 Max в одноядерном прогоне, частота — 3,2 ГГц.