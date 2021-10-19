Аналитик Минг-Чи Куо в своей новой записке для инвесторов утверждает, что производство гарнитуры смешанной реальности от Apple задерживается.

Если ранее компания собиралась начать массовое производство во втором квартале 2022 года, то теперь процесс начнут лишь в четвёртом. Таким образом, само устройство выйдет либо в самом конце 2022 года, либо уже в начале 2023.

По словам аналитика, Apple столкнулась с трудностями при создании продукта, соответствующего знаменитым «высоким стандартам» компании. Куо отмечает, что Apple хочет иметь сразу «полное ПО, экосистему и услуги». Параллельно компания продолжает тестировать различные варианты конструкции. Аналитик убежден, что Apple так «носиться» с дизайном устройства, поскольку хочет выйти за нынешние ограничения игр и ПО AR/VR.

Предполагается, что Apple не будет позиционировать гарнитуру смешанной реальности как игровое устройство. Вместо этого она будет преподноситься как устройство, подходящее для работы с приложениями разных категорий. «Это может привести к революционному пользовательскому опыту», считает Куо.

По словам Куо, новинка Apple будет иметь «лучший промышленный дизайн» по сравнению с аналогами от других производителей. Ранее появлялись данные о том, что гарнитура Apple будет оснащаться дисплеями с пиксельной плотностью 4000 точек на дюйм и сенсором LiDAR. При этом стоимость устройства может достигнуть $3000.