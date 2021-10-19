Как сообщает издание 9to5Mac, Apple выпустит новые беспроводные наушники Beats Fit Pro 1 ноября.

В распоряжение ресурса попали изображения наушников, внешне напоминающих Beats Studio Buds, которые вышли летом 2021 году. По данным инсайдеров, Beats Fit Pro получат функцию активного шумоподавления, а также чип Apple H1 для быстрого сопряжения с устройствами Apple и функции «Hey, Siri».

Время автономной работы на одной подзарядке составит до шести часов с шумоподавлением и до семи часов с отключенной системой ANC. Зарядный футляр позволит довести данный показатель до 27–30 часов.

Beats Fit Pro будут лучше работать с Android за счёт фирменной утилиты Beats. В приложении можно будет найти информацию об уровне заряда батареи, а также настроить элементы управления. Наушники будут доступны в четырёх цветах: в чёрном, сером, розовом и белом.