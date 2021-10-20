Apple планирует представить новый 27-дюймовый iMac в начале следующего года, сообщил глава компании Display Supply Chain Consultants и частый поставщик утечек Росс Янг.

По словам Янга, Apple планирует представить новый iMac с 27-дюймовым дисплеем mini-LED и технологией ProMotion с адаптивной частотой обновления от 24 Гц до 120 Гц в начале 2022 года. Такими же, но более компактными, экранами могут похвастаться представленные в понедельник MacBook Pro.

Янг ничего не сказал о разрешении, но учитывая, что актуальный iMac 27 имеет экран 5К, хуже Apple точно не сделает. О железе информации также нет. Скорее всего, будут использоваться уже знакомые чипы M1 Pro и M1 Max, дебютировавшие на октябрьской презентации.

Предполагается, что грядущий 27-дюймовый iMac заменит в модельном ряду Apple снятый с производства iMac Pro.