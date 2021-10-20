Британский аукционный дом Bonhams объявил о планах выставить на торги несколько редких прототипов устройств Apple, включая так и не добравшийся до полок магазинов VideoPad.

Apple тестировала три версии устройства с 1993 по 1995 год, включая VideoPad 1, VideoPad 2 и VideoPad 3. Вторая ревизия, которую сегодня выставили на аукцион — единственная сохранившаяся до сегодняшнего дня.

Прототипы были созданы на основе набросков, созданных Джоном Скалли, на тот момент генеральным директором Apple. По его замыслу, VideoPad являлся логическим продолжением КПК Newton, который Apple выпускала в те годы. Устройство имело экран и встроенную камеру для проведения видеоконференций. Однако впоследствии и VideoPad, и Newton OS были отменены Стивом Джобсом, когда тот вернулся в Apple в 1997 году.

Данный прототип был куплен у инженера Apple в 1999 году. Эксперты оценивают устройство в $8-12 тыс. Торги состоятся 3 ноября 2021 года.