Желающим приобрести фирменную салфетку Apple, предназначенную для протирки дисплеев iPhone, iPad, iMac, MacBook и прочих устройств, стоило поторопиться. Новинка пользуется такой популярностью, что компания уже увеличила сроки доставки заказов в несколько раз.

На официальном российском сайте Apple указано, что новым покупателям придётся ждать 6-8 недель. Ещё вчера срок доставки составлял 1-2 недели. Подобная ситуация наблюдается и в других странах.

Согласно описанию, салфетка из мягкого неабразивного материала быстро и качественно очистит дисплей любого гаджета Apple, в том числе стекло с нанотекстурой. Она подходит как к iPhone и Apple Watch, так и топовому монитору Pro Display XDR с нанотекстурой.

Цена салфетки составляет 1990 рублей.