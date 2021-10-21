Первые результаты тестирования нового ноутбука MacBook Pro на базе чипа M1 Max в популярном тестовом приложении Geekbench подтвердили, что по многоядерной производительности CPU он вдвое опережает предшественников на Apple M1. Теперь же появились результаты тестирования графических ядер.

Согласно Geekbench, в тесте Metal чип M1‌ Max набрал 68.870 баллов. Для сравнения, чип M1‌ в 13-дюймовом MacBook Pro набирает 20.581 баллов, а 16-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel и видеокартой Radeon Pro 5600M — 42.510 балла.

Получается, что новый MacBook Pro с Apple M1 Max оказался втрое быстрее предшественника на базе Apple M1, а также на 62% быстрее самого топового 16-дюймового MacBook Pro предыдущего поколения.

Тут нет ничего удивительного. В M1 есть всего 8 графических ядер, тогда как в M1 Max их количество может достигать 32. Правда, пока не ясно, какая из двух возможных вариаций нового чипа была протестирована - с 24 или 32 графическими ядрами.

По заявлению Apple, чип M1 Max с 32 графическими ядрами обеспечивает в 4 раза большую производительность, чем M1. Что логично, учитывая, что у M1 всего 8 графических ядер. Apple обещает, что графика в M1 Max сопоставима по мощности с самыми топовыми мобильными видеокартами конкурентов.

По словам одного из пользователей Reddit, который протестировал MacBook Pro с новым чипом Apple в бенчмарке GFXBench, M1 Max на 25% быстрее, чем мобильная Nvidia RTX 3070 — и эта модель видеокарты часто встречается в современных ноутбуках. Результаты тестирования в GFXBench показывают, что М1 Мах имеет производительность, сравнимую с такими графическими решениями конкурентов, как RTX 3080 Mobile и Radeon RX 6800M. Кроме того, новый SoC Apple опережает и другие графические чипы — RTX 2080 Super, Radeon RX 6800 XT и даже Nvidia Titan V.