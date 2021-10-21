У подписчиков Apple Music, которые установили Windows 11 и по каким-то причинам не хотят пользоваться сервисом через iTunes или вэб-браузер, появилась возможность установить Android-версию приложения Apple Music.

Microsoft объявила, что с 20 октября участники программы предварительного тестирования могут запускать на своих компьютерах приложения для Android-смартфонов. В компании рассказали, что подготовили обновление совместно с Amazon и Intel.

why hello there Apple Music, Signal, and Microsoft Launcher Android apps all running on Windows 11 pic.twitter.com/X7RNeTzbiD — Tom Warren (@tomwarren) October 21, 2021

Ключевой технологией для реализации данной функции является Intel Bridge Technology — пост-компилятор, который позволяет мобильным приложениям бесперебойно работать на устройствах x86 (поддерживаются процессоры AMD, Intel и Qualcomm). В более широком смысле Intel Bridge Technology не ограничивается приложениями Android и в будущем может быть расширена на другие платформы.

В рамках первоначального тестирования доступно только 50 приложений, которые можно загрузить из Amazon Appstore. Apple Music среди них нет, но его можно без проблем установить из APK-файла.