У подписчиков Apple Music, которые установили Windows 11 и по каким-то причинам не хотят пользоваться сервисом через iTunes или вэб-браузер, появилась возможность установить Android-версию приложения Apple Music.

Microsoft объявила, что с 20 октября участники программы предварительного тестирования могут запускать на своих компьютерах приложения для Android-смартфонов. В компании рассказали, что подготовили обновление совместно с Amazon и Intel.

why hello there Apple Music, Signal, and Microsoft Launcher Android apps all running on Windows 11 pic.twitter.com/X7RNeTzbiD