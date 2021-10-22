Apple подтвердила Дэну Зайферту из The Verge, что слот для SD-карт, встроенный в новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, поддерживает интерфейс UHS-II, который теоретически обеспечивает скорость чтения и записи до 312 МБ/с.

В спецификации на странице новых MacBook Pro упоминается лишь "Слот для карт SDXC", однако Apple традиционно не раскрывает деталей. Некоторые пользователи наделись, что слот для SD-карты будет поддерживать UHS-III со скоростью чтения и записи до 624 МБ/с, но это оказалось не так.

Apple уточнила, что слот для карт поддерживает скорость передачи данных до 90 МБ/с с картами класса UHS-I и до 250 МБ/с с картами класса UHS-II. То есть по каким-то причинам даже возможности UHS-II используются не по максимуму, не говоря уже о поддержке UHS-III.

Возвращение слота для SD-карты будет особенно полезно для профессиональных фотографов и людей, снимающих много видео. Это позволит им быстро передавать файлы без использования адаптера.