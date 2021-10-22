Специалисты iFixit вместе с сотрудниками компании Instrumental, которая была основана бывшими инженерами Apple, разобрали Apple Watch Series 7. Большинство сотрудников работало над ранним дизайном Apple Watch.

Благодаря разборке iFixit, стало известно, что 45-мм Apple Watch Series 7‌ получили батарею ёмкостью 309 мАч, что на 1,6% больше аккумулятора 44-мм Series 6 (303 мАч). Младшая модель с 41-мм корпусом оснащена батареей 284 мАч, что на 6,8% больше, чем аккумулятор 40-мм Apple Watch Series 6 (265 мАч). Обе батареи стали немного шире, но специалисты iFixit считают, что увеличение связано с новыми, более яркими дисплеями, а не с увеличением срока службы батареи.

Внутри Series 7 очень похожи на Series 6, но сразу же отмечается отсутствие кронштейна, где раньше находился диагностический порт. Это связано с тем, что в новых часах компания отказалась от использования разъема и, как говорят, заменила его на беспроводную технологию. Беспроводный модуль 60,5 ГГц подключается к компьютеру через магнитную док-станцию и передает локальные данные для внутреннего использования со скоростью 480 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что одной из главных причин дефицита Apple Watch Series 7 является дисплей — один из самых непростых компонентов в цепочке поставок. При этом в процессе разборки новых часов специалисты отметили, что чисто визуально по своей структуре экран стал несколько проще.

В iFixit отмечают и новое расположение внутренних элементов. Некоторые стало проще разбирать, что только упрощает ремонт. Примечательно, что в отличие от iPhone 13 и iPhone 13 Pro, которые плохо реагируют на замену внутренних компонентов, специалисты смогли без особых проблем установить в Apple Watch Series 7 новый экран, механизм Taptic Engine и батарею от Series 6. После всех этих манипуляций новые часы продолжили работать.

В итоге iFixit оценила ремонтопригодность Apple Watch Series 7 в шесть баллов из десяти.