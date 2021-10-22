Сразу несколько источников поделились подробностями о MacBook Air следующего поколения. Известный ресурс DigiTimes утверждает, что ноутбук получит экран mini-LED как у дебютировавших недавно MacBook Pro. Новая модель позволит Apple нарастить поставки этих ноутбуков на 2 миллиона штук в год.

DigiTimes и ранее прогнозировал, что Apple готовит MacBook Air с 13,3-дюймовой mini-LED матрицей. Теперь издание подтвердило эту информацию, ссылаясь на надёжные отраслевые источники. Заявление DigiTimes совпадает со словами аналитика Минг-Чи Куо, который неоднократно заявлял, что следующее поколение MacBook Air получит матрицу mini-LED.

В свою очередь сетевой информатор dylandkt сообщает, что ноутбук будет построен на базе процессора Apple M2 и обзаведётся магнитным разъёмом MagSafe, для зарядки от блока питания мощностью 30 Вт. Кроме того, разрешение фронтальной камеры нового MacBook Air увеличится до 1080p. Корпус устройства будет иметь одинаковую толщину по всему периметру, а не клиновидную как у актуальной модели.

Кроме того, MacBook Air 2022 года получит клавиатуру с полноразмерными функциональными клавишами, но слота для SD-карты, порта HDMI и поддержки технологии ProMotion с высокой герцовкой не будет. Новинка выйдет в 7 цветах, аналогичных 24-дюймовому iMac на M1.

Точная дата выхода новых ноутбуков пока неизвестна. По данным dylandkt, Apple может представить обновленный MacBook Air ближе к средине следующего года.