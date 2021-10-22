За последние пару недель эксперты уже второго инвестбанка ухудшили прогнозы в отношении продаж iPhone в период с октября по декабрь, который считается важнейшим для участников смартфонной отрасли, поскольку на это время приходится сезон предпраздничных покупок в конце года.

Банк Needham снизил прогноз продаж на четвертый квартал 2021 года на 10 миллионов штук, сославшись на проблемы с цепочкой поставок и нехватку чипов. По данным Needham, в первом квартале 2022-го Apple поставит на рынки 80 миллионов iPhone 13.

JPMorgan снизил прогноз выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов за первый квартал 2022 финансового года. Такое падение составит четыре процента в годовом исчислении.

Причина снижения - проблемы, связанные с глобальным дефицитом чипов и перебоями в работе предприятий азиатских поставщиков. Apple долгое время удавалось их избегать, но в конце концов негативные последствия настигли и американского технологического гиганта, передает Reuters.

Приобретаемые в настоящее время новейшие устройства Apple, такие как iPhone 13, iPad mini или iPad девятого поколения, смарт-часы Apple Watch Series 7 или новый MacBook Pro, будут доставлены покупателям не раньше ноября или даже декабря согласно сайту Apple. При этом наблюдается нехватка и более старых устройств, таких как iMac, Mac Pro и некоторых конфигураций MacBook Air.

Задержки в поставках новой продукции Apple вряд ли могут удивить кого-то. Ежегодно после осеннего запуска очередного поколения iPhone и других устройств наблюдаются задержки в доставке устройств покупателям. Однако в этом году данная проблема носит более широкий характер и может подорвать потенциально самый удачный квартал для Apple с точки зрения объёмов продаж за всю историю. Ожидается, что в последние три месяца уходящего года объём выручки Apple составит около $120 млрд, что на 7% больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Однако в год, когда компания проводит один из самых крупных циклов обновления своей продукции за всю историю, поставщики не успевают удовлетворить возросший уровень спроса со стороны потребителей.