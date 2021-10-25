Как и было обещано, сегодня Apple начала распространять финальную версию своей новой настольной операционной системы.

В macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.

Также появилась функция Универсального управления для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad. Разместив устройства рядом, пользователи могут мгновенно перемещать курсор с одного устройства на другое — для этого не требуется никакая настройка. Однако выход данной функции отложен на некоторое время. Купертиновцы отметили, что она станет доступна пользователям немного позже. Не исключено, что это произойдет одновременно с выходом первого крупного обновления для macOS 12.

Поддерживаемые модели Mac:

MacBook 2016 и новее;

MacBook Air 2015 и новее;

MacBook Pro 2015 и новее;

Mac Pro 2013 и новее;

Mac mini 2014 и новее;

iMac 2015 и новее;

iMac Pro 2017 и новее.

Чтобы проверить наличие обновления, потребуется перейти в раздел «Системные настройки» > «Обновление ПО». Если апдейт уже доступен, загрузка начнётся немедленно. На всякий случай стоит сделать резервное копирование в разделе Time Machine.