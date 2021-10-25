Финальная версия macOS Monterey доступна для загрузки
Как и было обещано, сегодня Apple начала распространять финальную версию своей новой настольной операционной системы.
В macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.
Также появилась функция Универсального управления для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad. Разместив устройства рядом, пользователи могут мгновенно перемещать курсор с одного устройства на другое — для этого не требуется никакая настройка. Однако выход данной функции отложен на некоторое время. Купертиновцы отметили, что она станет доступна пользователям немного позже. Не исключено, что это произойдет одновременно с выходом первого крупного обновления для macOS 12.
Поддерживаемые модели Mac:
- MacBook 2016 и новее;
- MacBook Air 2015 и новее;
- MacBook Pro 2015 и новее;
- Mac Pro 2013 и новее;
- Mac mini 2014 и новее;
- iMac 2015 и новее;
- iMac Pro 2017 и новее.
Чтобы проверить наличие обновления, потребуется перейти в раздел «Системные настройки» > «Обновление ПО». Если апдейт уже доступен, загрузка начнётся немедленно. На всякий случай стоит сделать резервное копирование в разделе Time Machine.
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