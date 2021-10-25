Apple объявила о запуске сервиса Apple Fitness+ в России и ещё 14 странах начиная с 3 ноября.

Apple Fitness+ - это фитнес-сервис для Apple Watch и других устройств Apple. Он позволяет заниматься спортом у себя дома. Сервис учитывает показатели тренировок с Apple Watch и предлагает индивидуальные тренировки, которые можно выполнять где и когда удобно. Все видео будут сопровождаться субтитрами на русском языке.

Тренеры проводят тренировки и медитации с сопровождением как для начинающих, так и для людей, занимающимся фитнесом профессионально. Тренер расскажет, как модифицировать любую тренировку, чтобы в ней могли принять участие люди с разным уровнем подготовки. Функция SharePlay, дебютировавшая в iOS 15.1, позволит заниматься спортом одновременно с друзьями.

Стоимость подписки на сервис составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Он также появится в подписке Apple One Premier. Владельцы Apple Watch получат месяц подписки бесплатно, а всем новым покупателям смарт-часов Apple подарит три месяца доступа к Fitness+.