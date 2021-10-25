Apple выпустила iOS и iPadOS 15.1, первые крупные обновления новейших мобильных операционных систем, выпущенных для широкой публики месяц назад. Они приносят длинный список нововведений, улучшений и исправлений.

В iOS и iPadOS 15.1 появилась функция SharePlay, которая должна была дебютировать с выходом iOS 15. SharePlay позволяет звонить друзьям или родственникам в FaceTime и вместе смотреть фильмы, сериалы, передачи или слушать музыку. Функция синхронизирует контент между пользователями для одновременного просмотра. Кроме того, благодаря функции «Общий экран» все участники вызова FaceTime могут смотреть фото, изучать веб-страницы и помогать друг другу.

Ещё несколько общих для iOS 15.1 и iPadOS 15.1 новшеств — в приложении «Перевод» и при переводе во всей системе теперь поддерживается китайский язык путунхуа (Тайвань), в приложение «Дом» добавлены новые переключатели автоматизации на основе текущих показаний влажности, качества воздуха и уровня освещенности с датчиков, поддерживающих HomeKit, а в Siri Shortcuts (Быстрые команды) с помощью новых готовых действий можно накладывать текст на изображения и файлы GIF.

Приложение «Камера» получило пару заметных обновлений в версии iOS 15.1 для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Апдейт включает поддержку ProRes-видео. Также теперь можно отключить автоматическое переключение камеры при макросъемке фотографий и видео.

Свежее обновление устраняет ряд проблем, включая ту, при которой устройства могут не обнаруживать доступные Wi-Fi сети. На смартфонах серии iPhone 12 обновлены алгоритмы работы с батареей для более точной оценки ёмкости аккумулятора с течением времени. Появилась поддержка QR-кодов вакцинации в приложении Wallet. Также iOS 15.1 добавит поддержку Lossless Audio и Dolby Atmos с пространственным звуком в обычный HomePod и HomePod Mini.

В iPadOS добавлена поддержка функции «Онлайн-текст» для быстрого распознавания, копирования и перевода текста на изображениях и в видоискателе камеры (список совместимых планшетов включает все модели iPad, iPad Pro и iPad mini с процессором Apple A12 Bionic и новее).

Размер обновлений составляет 1,41 ГБ (iPhone) и 1,16 ГБ (iPad).