Коллекционер Кейбл Сассер к 20-летию iPod опубликовал подборку фотографий первого прототипа плеера Apple.

Судя по фото, устройство находится в защитном чехле желтого цвета, который должен скрыть дизайн первого iPod. Кейс в несколько раз превышает получившийся плеер по размерам. Прототип имеет четыре кнопки, которые соответствуют направлениям для навигации в меню. Также девайс получил колеса для управления воспроизведением.

Ещё у прототипа имеются монохромный дисплей и все порты, что и в оригинальном iPod, включая FireWire, а также стандартный разъём для наушников.

Позднее фотографии прокомментировал Тонни Фадел, отвечавший в своё время за разработку iPod: «Это прототип P68/Dulcimer iPod, который мы очень быстро соорудили до того, как появился реальный форм-фактор и дизайн iPod первого поколения. Из соображений конфиденциальности плеер получил такие кнопки и большой пустотелый корпус. Колесо прокрутки также работало, но очень плохо», — написал Фадел.

Первый iPod был представлен 23 октября 2001 года (тогда как его желтый прототип был сделан 3 сентября). Устройство поддерживало форматы WAV, AIFF, MP3, AAC. Оно держало заряд до 12 часов. После появления на рынке плеер стал одним из самых популярных продуктов Apple.