Сегодня в России, США и 25 других странах и регионах стартовали официальные продажи беспроводных наушников AirPods третьего поколения.

AirPods 3 получили дизайн в стиле AirPods Pro, но без силиконовых насадок и функции активного шумоподавления. Тем не менее гарнитура поддерживает пространственное аудио и официально защищена от брызг и пота по стандарту IPX4.

Время работы увеличилось: без подзарядки наушники должны продержаться до 6 часов в режиме прослушивания аудио и до 4 часов в режиме разговора, а при использовании зарядного футляра (теперь с поддержкой беспроводной зарядки) срок работы увеличивается до 30 часов в режиме прослушивания.

Для использования новых AirPods требуется устройство Apple с операционной системой iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 и macOS Monterey — все эти обновления стали доступны пользователям вчера вечером.

Стоимость наушников составляет 16.490 рублей. В компании обещают, что при покупке гаджета потребителям будет предложено полгода подписки на сервис Apple Music в подарок.