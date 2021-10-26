Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг рассказал, что следующий iPhone SE получит пометку Plus в названии. Но диагональ экрана не изменится — смартфон оснастят той же LCD-матрицей на 4,7 дюйма, что и в актуальном SE (2020).

Plus в названии будет указывать не на увеличенную диагональ экрана, а на улучшенные характеристики по сравнению с текущей моделью. Устройство выйдет в 2022 году и будет поддерживать работу в 5G-сетях. Телефон наверняка получит усовершенствованный процессор и станет самым доступным по цене мобильником производителя, способным действовать в сетях пятого поколения.

При этом iPhone SE (3-го поколения) — официальное название пока неизвестно — с IPS-дисплеем на 5,7—6,1 дюйма с О-образным вырезом для селфи-камеры якобы задерживается до 2024 года.

Ранее инсайдеры сообщали, что iPhone SE 3 будет построен на базе iPhone XR и получит чип A14 Bionic, позже появилась информация, что новинку оснастят новейшей однокристальной системой A15 Bionic, которая используется в линейке смартфонов iPhone 13.