Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple из‑за отказа информировать клиентов в App Store об альтернативных способах оплаты.

До 30 сентября Apple должна была отозвать запрет разработчикам информировать клиентов внутри их приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Apple никак не отреагировала на предупреждение. Если компанию признают нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Жалобу на Apple в ФАС подали сами разработчики и пользователи. Они заявили, что порой купить товар для своего устройства, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а читать ее можно в приложении на iPhone или iPad.

Ранее суд Калифорнии уже обязал Apple перестать ограничивать разработчиков в призывах к альтернативному приему платежей. В результате компания обновила правила пользования маркетплейсом в США и ряде других стран, но не в России.