С сегодняшнего дня приложение Apple Music доступно для скачивания в онлайн-магазине PlayStation Store на 69 рынках, включая Россию. Для использования Apple Music потребуется подписка.

В компании сообщили, что PS5 стала первой консолью с полной интеграцией музыкального сервиса, предоставив владельцам доступ к более 90 миллионам песен, клипам, подборкам и радио. Apple Music стал вторым доступным сервисом для консоли после Spotify.

Пользователи могут получить доступ к приложению Apple Music со своего домашнего экрана PS5 и напрямую воспроизводить контент или, в качестве альтернативы, нажать кнопку PS на контроллере DualSense во время игры и перейти в Центр управления, а затем на функциональную карту Музыка. Этот метод будет работать как с аудиотреками, так и с клипами. Их можно будет смотреть в полноэкранном режиме в формате 4K или включить на фоне игры для прослушивания.

Кроме того, подписчики смогут найти рекомендации по выбору композиций для запущенной ими игры.