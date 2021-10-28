Специалисты iFixit разобрали новые MacBook Pro и выяснили, что конструкция ноутбука делает процесс замена аккумулятора проще, по сравнению с прошлыми моделями.

Язычки удерживают аккумуляторные элементы — за них можно потянуть, чтобы извлечь батареи. Для четырёх блоков, размещённых по бокам ноутбука, язычки в свободном доступе, для двух центральных ячеек они скрываются под трекпадом.

С момента выпуска первого MacBook Pro Retina в 2012 году элементы батареи приклеены к «топкейсу», который включает клавиатуру и трекпад. При установке нового аккумулятора приходилось заменять и всю верхнюю часть корпуса.

Ещё одно существенное улучшение в новом ноутбуке, отмеченное одним из специалистов iFixit, это «модульные и легко устанавливаемые» порты, включая MagSafe, которые также часто выходят из строя.

На данный момент команда iFixit еще не до конца изучила внутренности новых MacBook Pro и только готовит полный разбор. Специалисты заявили, что в ближайшее время представят полноценный обзор и вынесут оценку ремонтопригодности ноутбуков.