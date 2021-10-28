Apple объяснила, как решить проблему с «челкой» у MacBook Pro

На днях пользователи сети пожаловались, что некоторые приложения на новых MacBook Pro с «челкой» в центре экрана могут прятать важные пункты меню или значки уведомлений под этой челкой. Apple поделилась инструкцией о том, как пользователи могут работать с ПО не беспокоясь, что некоторые элементы меню могут быть скрыты за вырезом в экране с веб-камерой.

Для этого необходимо найти файл программы через Finder, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и включить параметр «Масштабировать под размер встроенной камеры». Это настроит активную область дисплея и гарантирует, что элементы строки меню не залезут под челку и всегда будут видны. После установки флажка дисплей будет автоматически настраиваться при открытии приложения. Его верхняя часть темнеет, рабочее пространство уменьшается, а рамка со всех сторон экрана увеличивается.

Apple отмечает, что это временная мера. Разработчики могут обновить свои продукты таким образом, чтобы они нормально работали с выемкой. В случае с обновлёнными приложениями параметр «Масштабировать под размер встроенной камеры» больше отображаться не будет.

Источник: Apple

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