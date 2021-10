На днях пользователи сети пожаловались, что некоторые приложения на новых MacBook Pro с «челкой» в центре экрана могут прятать важные пункты меню или значки уведомлений под этой челкой. Apple поделилась инструкцией о том, как пользователи могут работать с ПО не беспокоясь, что некоторые элементы меню могут быть скрыты за вырезом в экране с веб-камерой.

Для этого необходимо найти файл программы через Finder, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и включить параметр «Масштабировать под размер встроенной камеры». Это настроит активную область дисплея и гарантирует, что элементы строки меню не залезут под челку и всегда будут видны. После установки флажка дисплей будет автоматически настраиваться при открытии приложения. Его верхняя часть темнеет, рабочее пространство уменьшается, а рамка со всех сторон экрана увеличивается.

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera".



While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH