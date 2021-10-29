Новый 16-дюймовый MacBook Pro с процессором M1 Max поддерживает режим высокой производительности для сложных задач. При его активации производительность ноутбука никак не ограничивается системой.

Этот режим включается вручную в настройках macOS Monterey и работает только при подключенной зарядке. Он доступен только на 16-дюймовом MacBook Pro с процессором ‌M1‌ Max, на котором установленная последняя версия операционной системы. На 14-дюймовой модели с тем же самым процессором данный режим недоступен, равно как и на 16-дюймовом MacBook Pro с ‌M1‌ Pro. Apple пояснила, что наличие такого режима стало возможным благодаря увеличенной площади теплоотвода.

Чтобы включить режим повышенной производительности нужно зайти в «Системные настройки», перейти в раздел «Аккумулятор», выбрать «Сетевой адаптер» и в меню «Режим производительности» выбрать «Высокая производительность».

Активация режима повышенной производительности позволяет полностью раскрыть потенциал 32-ядерного графического процессора. Его использование будет актуально для профессионалов, которым приходится обрабатывать сложные 3D-модели или выполнять цветокоррекцию видеороликов в высоком разрешении.

Нужно учитывать, что в этом режиме будет громче работать система охлаждения, а ноутбук может ощутимо нагреваться.