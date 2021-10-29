Apple объявила финансовые показатели за IV квартал 2021 финансового года, который закончился 25 сентября 2021 г. Доход компании за квартал составил $83,4 млрд, показав рост на 29% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль на акцию за квартал составила $1,24.

Чистая прибыль увеличилась до 20,5 миллиарда долларов. Продажи iPhone в четвёртом квартале выросли на 47%, до 38,9 млрд долларов, а за год в целом Apple выручила от этого направления почти 192 млрд долларов, нарастив продажи примерно на 40%.

Продажи компьютеров Mac выросли не так значительно: с 9 до 9,18 млрд долларов в прошедшем квартале и с 28,6 до 35,2 млрд по итогам года. Планшеты показали отличный рост: на 21% в прошедшем квартале и на 34% по итогам всего года. Соответствующие показатели выручки составили 8,25 млрд и 31,86 млрд долларов.

Продажи носимой и домашней электроники и аксессуаров составили 8,79 млрд и 38,37 млрд долларов за квартал и год соответственно. Годом ранее показатели составляли 7,88 млрд и 30,62 млрд долларов. Выручка от App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud достигла $18,28 млрд — рост на 26%.

Между тем финансовые результаты оказались хуже прогнозов. Тим Кук объяснил это серьезными ограничениями поставок на рынок. По его оценке, Apple недополучила 6 млрд долларов из-за дефицита микросхем.

По итогам финансового года выручка компании выросла на 33% и составила $365,82 млрд, чистая прибыль — на 65%, до $94,68 млрд. Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,22 на акцию.