Компании Microsoft удалось сегодня на несколько часов стать крупнейшей по капитализации компанией в США. После финансового отчёта за последний квартал акции Microsoft выросли в цене, тогда как отчёт Apple не вдохновил инвесторов и акции компании опустились в цене.

Капитализация Microsoft достигла $2,47 трлн. В то же время акции компании Apple, отчетность которой оказалась слабее ожидавшегося, упали, и ее капитализация на некоторое время снизилась до $2,43 трлн. Затем в ходе торгов акции Apple возобновили рост, и капитализация компании выросла до $2,52 трлн, вернув Apple лидерство.

Ранее Apple стала первой публичной компанией, капитализация которой достигла одного, а затем и двух триллионов долларов. Таким образом, в прошлом году ей удалось обогнать по стоимости нефтяного гиганта Saudi Aramco. Microsoft достигла показателя в два триллиона долларов только в июне 2021 года — это произошло после того, как корпорация выпустила крупнейшее за последние годы обновление Windows.