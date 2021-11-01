По данным МТС, в период с января по сентябрь 2021-го Apple продала в России примерно 1,2 миллиона зарядок — на 884% по сравнению с прошлым годом. Интересно, что это примерно половина от количества проданных iPhone в стране за тот же период. При этом Apple заработала на продаже зарядок 2,6 миллиарда рублей, что на 1087% больше, чем в 2020-м за те же девять месяцев.

В «Связном» рассказали «Коммерсанту», что продали 1,3 миллиона адаптеров питания от калифорнийского техногиганта, в «МегаФоне» точных цифр не назвали, однако отметили, что в штуках продажи зарядников увеличились в 12 раз, а в денежном — в 15.

Сайт объявлений «Авито» за первые десять месяцев 2021 года реализовал зарядок для iPhone на 27 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Его конкурент «Юла» за первые девять месяцев увеличил продажи аналогичных товаров на десять процентов.

Спрос растёт на зарядки не только для смартфонов Apple. За тот же период продажи зарядок для флагманских смартфонов Samsung, тоже поставляющихся без ЗУ в комплекте, выросли «всего» на 33% в штучном выражении (800 тыс. штук) и 36% в денежном (1,5 млрд рублей). Всего за январь-сентябрь в России было продано 8,5 миллиона зарядных устройств (плюс 22 процента) на 10,1 миллиарда рублей (плюс 56 процентов), сообщили в МТС.

Собеседники в одном из ретейлеров отметил, что пользователи iPhone покупают по два-три адаптера, для дома и для работы. Руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян рассказал, что разнообразие зарядок с различным потреблением и мощностью не позволяет унифицировать технологии. «В случае с Apple покупатели чаще, чем пользователи смартфонов других производителей, выбирают оригинальные аксессуары, рассчитывая на максимальную совместимость и надежность», — добавил он.