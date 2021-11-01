Информатор под ником Dylandkt рассказал, что Apple не отказалась от iMac Pro и готовит новую модель декстопного компьютера. По его информации, устройство представят в первой половине 2022 года.

Новинка, вероятно, получит чипы Apple M1 Pro и M1 Max, 27-дюймовый экран с матрицей mini-LED и технологией Pro Motion с частотой обновления до 120 Гц. В базовой версии окажется 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, в активе также будут порты HDMI, слот для карт памяти и разъемы USB-C/Thunderbolt и Ethernet.

Внешне новинка будет похожа на 24-дюймовый iMac и Pro Display XDR. Вероятно, рамка будет чёрной, как и сам корпус моноблока. Также инсайдер говорит, что Apple тестирует систему распознавания лиц Face ID для этой модели, но нет никаких гарантий, что функция появится в итоговом варианте.

Известный журналист и инсайдер Марк Гурман и основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг также подтвердили факт разработки такого моноблока.