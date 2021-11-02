Apple резко сократила производство iPad, чтобы компенсировать дефицит комплектующих для смартфонов iPhone 13, пишет японское издание Nikkei со ссылкой на источники.

Это происходит несмотря на постоянно растущий спрос на планшеты, поскольку многие компании и учебные заведения по-прежнему работают в удалённом режиме из-за пандемии. В прошлом году, например, было выпущено 53,2 млн экземпляров iPad разных серий, что на 6,7% больше предыдущего периода. Но сейчас Apple хочет отдать приоритет новым iPhone.

Поскольку частично планшеты и смартфоны Apple состоят из одинаковых компонентов, компания смогла перераспределить ресурсы в сторону смартфонов. Кроме того, часть комплектующих, предназначавшихся для предыдущих поколений смартфонов, теперь тоже направляется на производство iPhone 13.

Apple отдала приоритет производству iPhone 13 отчасти потому, что прогнозирует более высокий спрос именно на смартфоны в сравнении с планшетами, сообщили источники Nikkei. Пик продаж iPhone происходит в первые месяцы после выпуска, поэтому обеспечение беспроблемного производства смартфонов сейчас главный приоритет Apple, утверждает онлайн-издание.

Это уже не первый случай, когда Apple отдаёт предпочтение iPhone перед iPad. В прошлом году Apple использовала в производстве iPhone 12 часть компонентов, изначально предназначавшихся для iPad. Таким образом компания хотела защитить свой самый знаковый продукт от негативного влияния пандемии COVID-19, которая привела к ограничению поставок.