Apple представила полностью беспроводные наушники под названием Beats Fit Pro. Продукт дополняет линейку наушников, которая состоит из Powerbeats и Powerbeats Pro, а также выпущенных ранее в этом году Studio Buds.

Некоторые западные журналисты уже успели познакомиться поближе с Beats Fit Pro. Они называют новинку от Beats своеобразной заменой AirPods Pro. Но в отличие от «прошек» Beats Fit Pro ориентированы в первую очередь на спортсменов.

Наушники оснащены 9,5-миллиметровыми драйверами и работают на базе чипа Apple H1. Новинка поддерживает защиту от воды по стандарту IPX4, функцию «Локатор» и динамическое отслеживание головы пользователя, обеспечивая пространственное звучание, а также совместима с голосовым помощником Siri. Система активного шумоподавления напоминает ту, что установлена в AirPods Pro, включая режим прозрачности.

Beats Fit Pro способны обеспечить шесть часов непрерывного воспроизведения музыки со включённым шумоподавлением. При его отключении время автономной работы возрастает до семи часов. Комплектный кейс для зарядки добавляет к этому времени ещё 21 час. Для зарядки кейса используется разъём USB Type-C.

Наушники доступны в четырёх цветовых решениях: чёрном, фиолетовом, сером и белом. Продажи начнутся 5 ноября, цена составляет 200 долларов.