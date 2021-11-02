Изменение политики приватности Apple обернулось для Facebook, Twitter, YouTube и Snap (владелец Snapchat) потерей в общей сложности $9,85 млрд выручки во втором квартале 2021 года, сообщила Financial Times со ссылкой на данные компании Lotame, которая занимается рекламными технологиями.

Согласно обновленным правилам конфиденциальности, приложения обязаны запрашивать разрешение на отслеживание данных пользователей. Нововведение вступило в силу в апреле 2021 года в версии iOS 14.5.

Аналитики компании подсчитали, что четыре соцсети потеряли в среднем 12% выручки в III и IV кварталах текущего года, при этом Facebook потерял больше других в абсолютном выражении из-за объема рекламы на своей платформе, а Snapchat — в относительном из-за cвой ориентированности на смартфоны.

Политика Apple вынуждает социальные платформы и другие приложения проявлять больше креатива в рекламе и либо уходить на Android, либо инвестировать в рекламный бизнес Apple. Некоторым платформам приходится перестраивать свои механизмы с нуля в результате внедрения App Tracking Transparency. Как полагают специалисты, для создания новой инфраструктуры требуется не менее года. Новые инструменты и фреймворки необходимо разрабатывать заново и тщательно тестировать, прежде чем они будут развернуты среди большого числа пользователей.