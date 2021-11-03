Apple признала четвёртое поколение своего планшета iPad, представленного в 2012 году, окончательно устаревшим.

Популярную модель добавили в соответствующий список на сайте Apple. Признание планшета ретро-девайсом означает, что американская компания и партнерские сервисные центры могут отказать в обслуживании и ремонте аппарата. Также Apple перестанет выпускать для iPad запасные части.

Выпущенный в ноябре 2012 года вместе с оригинальным iPad mini, iPad четвёртого поколения отказался от классического 30-контактного разъёма Apple и получил новый порт Lightning, который дебютировал в iPhone 5 всего за несколько недель до этого. iPad 4 также получил чип Apple A6X, который вдвое превышал производительность процессора и вдвое превосходил графическую производительность чипа A5X в iPad третьего поколения, выпущенного в марте 2012 года.

Также из записи на сайте компании следует, что Apple признала устаревшим настольный компьютер Mac mini 2012 года выпуска.