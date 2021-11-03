Как пишет издание The Information со ссылкой на осведомленные источники, компания TSMC столкнулась с производственными трудностями при переходе на 3-нанометровое производство микросхем. В будущем это может привести к тому, что iPhone 14 получит 5-нм чип. На основе этого же техпроцесса «строились» Apple A14 и Apple A15.

При этом TSMC должен начать переход на новый техпроцесс раньше конкурентов, однако до осени 2022 года чипы не будут готовы. По мнению авторов, Apple может подготовить для следующего флагмана процессор на базе пятинанометрового чипа Apple A15 Bionic. Возможно, он получит название A15 Pro и A15 Max.

В данный момент TSMC производит чипы по нормам 5-нм техпроцесса, а также готовится к запуску технологии N4P, которая представляет собой улучшенную версию 5-нм техпроцесса. К производству чипов на основе технологии N4P компания TSMC намерена приступить к началу второй половины 2022 года.

Созданные с использованием технологии N4P процессоры Apple могут улучшить показатели производительности и энергоэффективности, но серьёзных изменений ждать не стоит.

С другой стороны, новые флагманские чипы Qualcomm, MediaTek и Samsung, как сообщается, будут изготовлены по 4-нм техпроцессу. Это может помочь им сократить дистанцию с Apple в плане вычислительных возможностей мобильных чипов.