С сегодняшнего дня Apple официально запустила в России подписку One Premier и сервис Fitness+, которые были анонсированы на октябрьской презентации Apple Event 2021.

Сервис Fitness+ был разработан специально для Apple Watch и помогает пользователям вести активный образ жизни. Приложение включает в себя профессиональные тренировки, медитации с сопровождением, совместные тренировки по SharePlay и специальные программы занятий. Контент в сервисе представлен на английском языке, но с русскими субтитрами.

В Fitness+ найдутся тренировки для всех, кто только начинает заниматься, развивает свою тренировочную программу или просто хочет попробовать что‑то новое. Команда харизматичных и увлечённых тренеров-знаменитостей, каждый из которых отлично знает свою область, вдохновит пользователей с любым уровнем подготовки: от новичков до энтузиастов фитнеса. Участники команды совместно работают над всеми аспектами тренировок: от программ упражнений до подбора музыки.

Премиальная подписка Apple One Premier включает в себя 2 ТБ пространства в iCloud+, доступ к Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ и сервису Apple Fitness+. Она стоит 995 рублей в месяц. Подпиской смогут воспользоваться до 6 членов семьи.