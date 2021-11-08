К проекту беспилотного автомобиля Apple присоединился Кристофер Мур. Ранее он работал в Tesla в должности директора по программному обеспечению систем автономного вождения, пишет Bloomberg.

По словам знакомых с данным вопросом источников, Мур будет заниматься автономными функциями будущего автомобиля в подчинении Стюарта Бауэрса. Последний также являлся бывшим руководителем Tesla до середины 2019 года.

«Этот шаг говорит о том, что Apple движется вперед в попытках разработать технологии беспилотных автомобилей, делая высокие ставки и конкурируя с такими крупными автопроизводителями, как Tesla», — пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Кристофер Мур критиковал Tesla, в том числе программное обеспечение её беспилотников. Он заявил, что Илон Маск завысил способности системы. Сейчас автомобили Tesla обладают адаптивным круиз-контролем, соответ­ствующим второму уровню автономности. Маск неоднократно анонсировал, что компания близка к запуску системы высшего, пятого уровня.

По данным Reuters, Apple планирует выпустить автономный автомобиль в 2024 году.