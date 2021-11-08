На прошлой неделе некоторые пользователи MacBook, MacBook Pro, Mac mini и iMac столкнулись с проблемой при попытке установки на свои компьютеры macOS Monterey 12.0.1. После обновления компьютеры переставали загружаться и включаться. Как пишет 9to5mac, Apple решила проблему, а заключалась она в прошивке чипа безопасности T2.

По словам Apple, теперь обновление прошивки BridgeOS для микросхемы безопасности T2 включено в обновления самой macOS Monterey. В итоге, сейчас устройства можно обновлять без опасений.

Проблема затронула только Mac на базе Intel, произведённые в последние годы. Устройства на базе процессоров серии M1 затронуты не были, поскольку они лишены чипа Т2. Компьютеры Mac с чипом T2 производились в период с 2017 по 2020 годы.

Пользователям, которые столкнулись с этой проблемой и не могут включить свой Mac, поможет только обращение в службу поддержки Apple.