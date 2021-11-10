По сведениям сайта The Information, чипы Apple, которые появятся после M1 Pro и M1 Max, будут выпускаться по улучшенному технологическому процессу 5 нм. Процессоры для Apple производит компания TSMC, и вероятно, следующие чипы Apple будут изготавливаться на технологическом узле TSMC N4P, который, как сообщают, обеспечивает уменьшение площади кристалла на 6% и повышение производительности на 10%.

Более того, новые процессоры будут состоять из двух матриц, что позволит использовать большее количество ядер. Вероятно, чипы M2 будут использоваться в будущих моделях MacBook Pro и других настольных компьютерах Mac.

Однако знаковыми для Apple станут компьютерные ARM-чипсеты третьего поколения, которые, по словам The Information, будет производиться по нормам 3-нм техпроцесса TSMC и будут объединять в себе до четырёх кристаллов. Это позволит создавать процессоры, которые вмещают до 40 вычислительных ядер.

В сообщении цитируются источники, которые ожидают, что TSMC сможет наладить производство 3-нм чипов к 2023 году. Согласно отчёту The Information, чипы третьего поколения разрабатываются под кодовыми названиями Ibiza, Lobos и Palma.