В интервью The New York Times глава Apple Тим Кук заявил, что владеет криптовалютой. Кук пояснил, что считает разумным сделать её частью диверсифицированного портфеля, но отметил, что никому не дает советов по инвестициям. По его словам, он какое-то время интересовался такого рода активами и изучал их. Он не стал уточнять активы, в которые инвестирует, и объем своих вложений.

Тем не менее, Apple не планирует применять криптовалюту в качестве способа оплаты, а денежные средства компании не будут в неё инвестированы.

Несмотря на отсутствие у компании планов по вхождению в рынок криптовалют в ближайшее время, Кук сказал, что Apple всё же изучает вопрос. Он убеждён, что «люди не покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте. Если они хотят это сделать, они могут инвестировать напрямую в криптовалюту другими способами».

В 2019 году Кук также утверждал, что компания не намерена выпускать собственную криптовалюту — глава Apple считает это прерогативой государства.