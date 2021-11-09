Apple опубликовала отчёт за второе полугодие 2020 года, в котором рассказала, сколько запросов на предоставление данных поступало от разных государств. Компания регулярно сталкивается с запросами от правоохранительных органов с просьбой предоставить IMEI или серийный номер устройства для его поиска.

По заявлению Apple, во второй половине 2020 года она получила запросы на предоставление информации о 83.307 устройствах. Для сравнения во второй половине 2019 года количество запросов было вдвое больше.

Из России Apple получила 1123 обращения, из которых было удовлетворено 953 заявки (85%). Эти данные касаются в основном потерянных или украденных устройств — Apple предоставляет данные о подключённых к девайсу сервисах компании. 48 запросов были направлены в связи с мошенническими действиями при покупке техники Apple, на 17 из них компания ответила.

Кроме того, Россия направила 22 запроса, связанных с данными учётных записей iCloud, Apple ID и iTunes, они касались 72 аккаунтов. Apple отклонила частично или полностью 11 запросов. В ответ на девять запросов компания предоставила общую информацию без учёта содержимого.

Также Apple получила от российских властей 17 запросов на удаление приложений из App Store. 16 запросов на удаление были направлены из-за нарушений правил магазина приложений, один запрос — из-за нарушения российского законодательства. В отчете сказано, что все запросы по удалению приложений были удовлетворены.