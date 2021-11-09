Розничные сети сталкиваются с недостаточными поставками смартфонов, в первую очередь iPhone, и другой электроники. Об этом со ссылкой на ретейлеров пишут «Известия».

Хуже всего ситуация складывается с iPhone 13 и 13 Pro – новинками Apple 2021 модельного года. По словам источника в розничной сети, поставки новых моделей iPhone в настоящее время находятся на уровне 20-30% от того, что требуется ритейлерам для удовлетворения спроса. В результате покупателям приходится ждать свой гаджет в течение нескольких недель. «За три недели мы получаем столько аппаратов, сколько продаем за неделю, то есть примерно треть от того, что нам нужно. Покупателям зачастую приходится записываться и ждать поступления, к примеру iPhone 13 Pro Max, по три недели», – заявил один из источников издания.

Кроме новых iPhone также есть проблемы с поставками и более старых моделей. Например, сейчас в некоторых магазинах закончились iPhone 11. Ритейлеры надеются, что в преддверии новогодних праздников поставщики смогут доставить большую партию устройств, которая поможет как-то исправить положение.

Также сети отмечают дефицит смартфонов Samsung Galaxy Fold и S-серии. Наблюдаются проблемы и с поставками Xiaomi и Huawei, но они не так выражены из-за более низкого спроса на эти бренды. Ещё один крайне дефицитный товар — игровые консоли. Представители розничных сетей говорят, что одна партия уходит только на реализацию 1% предзаказов. Особенно это касается PS5 и Xbox Series X.

Эксперты считают, что дефицит обусловлен множеством факторов, среди которых пандемия, повлекшая за собой нехватку комплектующих и микроэлектроники.