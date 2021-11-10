Apple начала принимать карты национальной платёжной системы «Мир» для оплаты приложений и сервисов внутри своей экосистемы.

Для того чтобы карта «Мир» добавилась к числу платёжных средств в экосистеме Apple, необходимо зайти в настройки профиля пользователя и перейти в раздел «Оплата и доставка». В нём пользователю следует перейти по кнопке «Добавить способ оплаты».

Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью сервисы экосистемы Apple, например подписку в Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в App Store. Прежде пользователи Apple могли добавить карты систем Visa, Mastercard и American Express.

В конце июля Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф Банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк подключили «Мир» своих клиентов к мобильному кошельку Apple Pay.